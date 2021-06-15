حسام زكى: الجامعة العربية تدعم الخيارات المطروحة من مصر والسودان لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية تدعم كافة الخيارات المطروحة من مصر السودان لحل أزمة السد الإثيوبى، مشيرا إلى أن كلا البلدين يتعاملان حتى اللحظة بشكل مسئول بعيدا عن التصعيد من أجل الحل السلمى للأزمة.





وقال السفير حسام زكى ـ فى اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، من العاصمة القطرية "الدوحة"، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة غدا يهدف لدعم موقف مصر والسودان فى أزمة السد الاثيوبى، موضحا أن النزاع حول السد الإثيوبى جدى وليس هامشى أو ثانوى كما يحاول البعض أن يصوره.

وأوضح السفير حسام زكى أن القرار المطروح على اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا بالدوحة يذهب فى ذات الاتجاه هو تأييد المواقف المصرية والسودانية وتقديم الشكر للاتحاد الإفريقى على الجهد الذى قام به حتى الآن فى حل أزمة السد الإثيوبى، مع الإشارة إلى تعثر المسار الذى كان يرعاه، وفى نفس الوقت تقديم دعوى إلى مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء هذا النزاع الذى يهدد حياة الشعب المصرى والسودانى واستقرار المنطقة.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن بعض الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى لا تريد مناقشة أى أزمة متعلقة بالمنابع المائية لأنها تحوى منابع للنيل ومن ثم تكون صاحبة مصلحة فى عدم مناقشة ملف السد الإثيوبى.

وطالب السفير حسام زكى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن ألا تقف "متفرجة"، فيما يحدث بشأن أزمة السد الإثيوبى، مؤكدا أن مجلس الأمن يدرك أن النزاع المائى سيهدد استقرار المنطقة ولديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن النزاع ينتج عنه تهديد للأمن والاستقرار فى المنطقة، وهذا يعد مدخلا لمجلس الأمن للتدخل فى الأزمة لإيجاد حل يتوافق عليه أطراف النزاع للحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف السفير حسام زكى أن التعبئة المستمرة الداعمة لمصر والسودان فى أزمة السد الإثيوبى ستساهم فى ضغط دولى لحل الأزمة، مشيرا إلى أن القرار المصرى والسودانى المقدم للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته تجاه هذا الملف.

وشرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن أساس التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف عقد اجتماع تشاورى وهو يمثل "آلية موجودة فى الجامعة"، معلنا وصول 17 وزيرا للمشاركة، كما يتم بحث وعقد جلسة ل " لجنة فلسطين"، والتى تم تشكيلها الشهر الماضى لبحث التطورات الخاصة فى القدس.