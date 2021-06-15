انفراد لـ«دوت الخليج».. 1911 رقم حساب التبرع لنادي الزمالك في البنوك

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كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، يكشف عن حساب خاص للزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدانن من داخل استوديو دوت الخليج.

قال حسين السمري: “ الزمالك بالفعل قام بعمل حساب خاص له في الأيام الماصية القليلة”.

وأضاف حسين: “سيتم الإعلان عن حساب بشكل رسمي في الفترة القادمة، لجمع التبرعات من محبي الزمالك”.

وزاد السمري: “حساب الزمالك بالفعل لم يتم نشرة بشكل رسمي في الفترة الحالية، وبالفعل تم دخول الحساب 5 مليون جنيه”.

وواصل حسين: “رقم حساب الزمالك هو 1911 وسيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة في محاولة جمع التبرعات من محبي القلعة البيضاء، ويأتي ذلك في بنك الأهلي المصري وبنك مصر”.

واختتم السمري: “سيكون هناك رقم مذهل في الحساب بعد نشرة بفترة قصيرة، وسيتم نشر ذلك بشكل رسمي، ويأتي ذلك في محاولة حل أزمة الزمالك”.