/635894/علي-نصير-يكشف-كواليس-رحيل-إبراهيم-عادل-ومسلسل-الأزمات-في-بيراميدز

كشف علي نصير رئيس قسم الرياضة بـ دوت الخليج عن الأزمات التي يعاني منها الفريق السماوي بيراميدز، وبالرغم من إنكار النادي بذلك وياتي نصير بالدليل علي وجود الخلافات بين لاعبي الفريق في النادي، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان من داخل استوديو دوت الخليج.

قال علي نصير: " بيراميدز يكرر ما كرره في الموضوعات السابقة، وأن النادي خرج ينفي ماحصل، ولكن ذلك غير صحيح بسبب العديد من الأشخاص في الموقف".

وواصل نصير: "علي مسئولي بيراميدز أن يتدخلو في حل أزمة النادي ومحاولة التخطي من تلك العواقب".

وزاد نصير: "إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، حصل بينه وبين إبراهيم سعيد، في مكالمة عائلية، في رغبته في الوصول لنادي بيراميدز".

وواصل علي: "إبراهيم سعيد طلب منه الصبر في الرحيل والإنضمام للأهلي، ولكنه يريد الخروج بشكل نظيف في الفترة القادمة".

وأردف : "والمكالمة الثانية بينه وبين مجدي أفشة، وطلب منه النصح في ماذا يفعل في الرحيل من بيراميدز والذهاب للأهلي في الفترة القادمة”.

إبراهيم عادل يصر على الرحيل

وأضاف نصير: " بيراميدز سيكون له رأي تاني في الفترة القادمة بسبب تغير الجهاز الفني".

وأكمل علي : "أحمد الشناوي كانت في مشكلة بسبب أنه يري في المشاركة في مباراة الفريق القادمة ويرى أنه له الأحقيقة في حراسة علاين النادي".

وواصل نصير: " أحمد الشناوي لاعب كبير وأنه كان حارس مصر الأول في فترة من الفترات السابقة، وتفضيل شريف عليه بالرغم من تراجع مستواه في الفترة الحالية".

واختتم على نصير: "وهناك إجتماع في النادي في الفترة القادمة في النادي للوصول لحل بين الحارسين في الفترة الحاليةن وعدم تفاقم المشكلة بين لاعبي الفريق".

عبد الناصر زيدان ينضم لـ دوت الخليج

وأكد عبدالناصر زيدان : " نسعى لإطلاق احتفالية سنوية تجمع بين الرياضيين والفنانين ستكون الأولى على مستوى الوطن العربي وسيتم إطلاقها تحت شعار " أوسكار رياضي عالمي "

وواصل زيدان : " سعيد للغاية بالإنضمام لموقع دوت الخليج وأشكر كل الحضور في حفل توقيع التعاقد في أحد المطاعم بالتجمع الخامس".