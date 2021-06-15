الزراعة ترد على فيديو إلقاء الطماطم فى مصرف بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حققت فى فيديو واقعة التخلص من محصول الطماطم بأحد المصارف بمحافظة الشرقية، والذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بصورة كبيرة.





وأضاف، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "التاسعة"، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تبين أن الواقعة قديمة جدا، وتمت إعادة نشر الفيديو الخاص بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن صاحب الواقعة كان يعتقد أنه سيفيد الأسماك بإلقائها فى المصرف! وتابع: "الطماطم الخاصة به كانت تلفت وأراد التخلص منها، وهى واقعة قديمة تعود لأكثر من 4 سنوات"، مشددا على أن الدولة المصرية تبذل مجهوداً كبيراً لدعم الفلاح المصرى، وتغيير وجه الحياة فى الريف المصرى.

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