أبرزها تعيينات الوزارة لذوى الاعاقة..إيهاب منصور يوجه عدة طلبات وشكاوى لوزير البترول

/635992/أبرزها-تعيينات-الوزارة-لذوى-الاعاقةإيهاب-منصور-يوجه-عدة-طلبات-وشكاوى-لوزير-البترول

وجه المهندس أيهاب منصور، عضو مجلس النواب، في كلمته لوزير البترول أمام الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، عدة طلبات وشكاوى للمواطنين ومنها :

دوت الخليج يعرض تفاصيل كلمة النائب ايهاب منصور بالجلسة العامة بحضور وزير البترول

- ارتفاع أسعار مقايسات توصيل الغاز للمنازل وكذلك تأخرها. - إرجاع الشئ لأصله وارتفاع الأسعار مما يرفع المصروفات ويؤدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين.

- يجب إعادة النظر فى أسعار المنتجات للكيانات التى تقدم خدمات شبه مجانية للمواطنين، مثل المستشفيات الحكومية، والمؤسسات الخيرية، والنقابات، والجهات التى تخدم المواطنين بصورة مباشرة.

التعيين والمناقصات

- ضرورة مراجعة آليات التعيينات والمناقصات. - معاناة المواطنين الذين حصلوا على نموذج ٣ فى التصالح فى إنهاء الإجراءات.

- تعيينات الوزارة لذوى الاعاقة هو حق دستورى ولهم تمييز إيجابى و يجب النظر أيضاً لتخفيض اسعار المنتجات البترولية لهم لأن رواتبهم ( من يعمل ) هى فى الأصل ضعيفة للغاية.

جاء هذا خلال كلمة النائب إيهاب منصور ، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، حيث شهدت الجلسة هجوما شديدا من نواب البرلمان على سياسة وزير البترول والثروة المعدنية ، لدكتور طارق الملا، وكان من المقرر أن تناقش الجلسة عدد من طلبات الاحاطة، والأسئلة الموجهة للوزير،بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية، وتعيينات بقطاع البترول.

كما رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي الجلسة العامة ،لتعاود الانعقاد فى 27 من يونيو الجاري.