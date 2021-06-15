وزيرة الصحة: الرئيس يدعم الشراكات الدولية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومديرة المكتب الفنى للوزيرة من جانب مصر، والسيد أوليفر جبور، مدير الشؤون الحكومية ومشاركة الأعمال للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتدى الاقتصادى العالمى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادى العالمى لإطلاق مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة" والتى يتبناها المنتدى بهدف اكتشاف ملايين من مرضى الفيروسات الكبدية بدول العالم وتوفير وسائل التشخيص والعلاج لهم.

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية فى القضاء على فيروس "سى"، وكذلك الاستفادة من القدرات التصنيعية لمصانع الدواء المصرية المنتجة لأدوية فيروسات "C وB" بأسعار تنافسية مقارنة بدول العالم، استكمالا للمباحثات والتواصل الدائم بين مصر والمنتدى الاقتصادى للقضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسى بمختلف بدول العالم من خلال سلسة من الاجتماعات والمؤتمرات المشتركة فى هذا الشأن.





وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق التعاون والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وكذلك دعم مصر لجهود المنتدى الاقتصادى العالمى فى القضاء على التهاب الكبد الفيروسى بدول العالم.

ولفت إلى أن الوزيرة استعرضت إنجازات مصر فى القضاء على فيروس "سى" من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى نجحت فى فحص ملايين المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر فوق سن 18 عاما وتقديم العلاج والرعاية الصحية للمصابين بالمجان.

وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى امتداد المبادرة وإطلاقها فى إفريقيا عام 2019 بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، لعلاج مليون إفريقى من فيروس "سى" واستمرار العمل بها، موضحة أنه تم تنفيذ المبادرة بدول "جنوب السودان، تشاد، إرتريا"، وجار العمل لتنفيذها بدولتى كينيا والسودان.

وذكر مجاهد أن الوزيرة دعت السيدة سوزان أندريا لزيارة مصر لإطلاق مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة من العاصمة المصرية القاهرة خلال الشهر المقبل، والتعرف على مراحل وآلية تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة بمصر.



ومن جانبها، أشادت سوزان أندريا، رئيس قطاع الصحة والرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادى العالمى، بالتجربة المصرية الملهمة لدول العالم فى القضاء على التهاب الكبد الفيروسى، والتى أشادت بها منظمة الصحة العالمية فى العديد من المحافل الدولية.

وأكدت أندريا أن مصر تعد أحد الأذراع المهمة للمنتدى الاقتصادى العالمى لتنفيذ مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة" بدول إفريقيا وآسيا، كما أعربت عن تطلعها لمواصلة التعاون المشترك مع مصانع الأدوية المصرية لتكون ذراع قوى ورئيسى فى توفير أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسى للمرضى بمختلف دول العالم.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصلت مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد من قيادات الوزارة للقاء عدد من رؤساء المنظمات الدولية والأممية لبحث وتعزيز سبل التعاون فى مجالات الصحة.