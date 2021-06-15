بعد 84 دقيقة ..جيريرو يفتتح أهداف البرتغال ضد المجر في يورو 2020 "فيديو"

بعد 84 دقيقة من المباراة التي جمعت كلا من منتخب البرتغال والمجر، أحرز رافاييل جيريرو لاعب المنتخب البرتغالى الهدف الأول في شباك نظيره المجرى، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة "مجموعة الموت" ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً في 11 مدينة مختلفة.

تشكيل منتخب البرتغال: باتريسيو، سيميدو، دياز، بيبي، جيريرو، دانيلو، كارفاليو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، دييجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل منتخب المجر: جولاكسي، بوتكا، أوبران، شالاي، لوفرينكسيس، كلينهيسلر، ادم ناجي، شافير، فيولا، سالاي، شالاي.

ويعتبر ملعب بوشكاش أرينا الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، مما يتطلب من الجماهير تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا، قبل السماح لها بالدخول.

ويقود المنتخب البرتغالي، الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، طموحات بلاده حيث يعد النجم الأول التي تعقد عليه الجماهير الأمال في الحفاظ على اللقب القاري بنسخة يورو 2020.

ورغم وصوله الى سن الـ 36 عاماً، إلا أن رونالدو قادر علي قلب الموازين وصنع الفارق لصالح منتخب بلاده، في أي وقت خاصة في ظل قدراته التهديفية المميزة، حيث توج بلقب هداف الدوري الإيطالي الموسم المنتهي برصيد 29 هدفاً.

ويملك البرتغال خلف رونالدو، كوكبة من النجوم واللاعبين البارزين على رأسهم برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد، جوتا مهاجم ليفربول، جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

وواجهت البرتغال وقتا صعبا أمام المجر في بطولة 2016، عندما تأخرت 3 مرات قبل أن تدرك التعادل 3-3 لتتأهل للأدوار الإقصائية.