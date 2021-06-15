/635991/يورو-2020-كريستيانو-رونالدو-يتربع-على-عرش-تاريخ-البطولة

حفر البرتغالي كريستيانو رونالدو أسمه من ذهب في النسخة السادسة عشر من بطولة أمم أوروبا، في تسجيل هدفين في شباك المجر في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من البطولة، ويستعرض دوت الخليج أبرز أرقام كريستيانو في بطولة اليورو.

تربع البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش هدافيبطولة اليورو برصيد 11 هدف. كسر رقم الإسباني إكر كاسيس حارس مرمي المنتخب الإسباني السابق عدد مشاركاته في البطولة والتي وصلت لـ 12 مباراة، ولكن رونالدو اليوم كسر ذلك الرقم ليصل رقمة اليوم أمام المجر في يورو 2020 لـ 13 مباراة. أول لاعب في تاريخ بطولة أمم أوروبا يشارك في خمس نسخ في البطولة.

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