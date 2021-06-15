/635994/يورو-2020-رونالدو-يدخل-التاريخ-ويقود-البرتغال-للفوز-بثلاثية-على-المجر

انتهت مباراة المنتخب البرتغالي، والمنتخب المجري، بنتيجة ثلاث اهداف دون رد لصالح البرتغال، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بينن المنتخبين.

سجل البرتغالي سانشيز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية زاحفة داخل منطقت الجزاء، تصتدم بقدم المدافع المجري وتغير مسارها وتسكن الشباك ليتقدم البرتغال في النتيجة.

جاء الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، عن طريق كريستيانو رونالدو، من خلال تسديدة قوية للغاية من كرستيانو رونالدو من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى منتخب المجر.

سجل الهدف الثالث في المباراة كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع من المباراة، من خلال تبادل كرت رائع بين لاعبي المنتخب البرتغالي، ومن ثم تمريرة سحرية من رافا سيلفا إلى كرستيانو رونالدو الذي راوغ حارس مرمى المجر وسدد الكرة في الشباك.