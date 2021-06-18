/636301/عاجل-كورونا-تضرب-صفوف-الترجي-قبل-مواجهة-الأهلي

كشف نادي الترجي التونسي عن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعداد لمواجهة الناد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي شهدت إيجابية أحد لاعبي الفريق.

واعلن الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نتيجة المسحة التي أجراها الفريق أمس الخميس جاءت كل النتائج سلبية باستثناء مسحة اللاعب حسين الربيع الذي غادر المعسكر على الفور.

إصابة لاعب الترجي التونسي بفيروس كورونا

وأشار الحساب الرسمي للترجي: "أجرى لاعبو الترجي أمس تحاليل كوفيد 19 وقد صدرت كل النتائج سلبية باستثناء حسين الربيع الذي غادر التربص على الفور.. تمنياتنا بالشفاء العاجل لحسين الربيع".

يذكر أن الترجي قد صعد إلى نصف النهائي في دوري الأبطال، بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، بينما تجاوز الأهلي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة الأهلي

الجدير بالذكر أن الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، توج بلقب النسخة الماضية 2020، للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب غريمه الزمالك.

وخاضت الأندية المصرية 53 مباراة على الأراضي التونسية في البطولات الإفريقية، حققت الفوز في 11 مباراة وتعادلت في 12 أخرى، بينما فازت أندية تونس 30 مرة.

ويعتبر الأهلي أكثر الأندية المصرية تحقيقا للانتصارات في تونس، بينما يعد الترجي أكثر الفرق التونسية خسارة على ملعبه (7 مرات).