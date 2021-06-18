نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2021، قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أنه سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحر الأحمر خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب، واعتمادها من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي .
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح أن هناك تعليمات للقائمين علي عملية التصحيح بالدقه والشفافية، وإعطاء كل مادة وقتها في عملية التصحيح حتي لا يظلم الطلاب، مؤكدا أنه من المقرر الانتهاء من عملية التصحيح مطلع الأسبوع المقبل .
من جانب آخر كرم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فريق إدارة المتابعة وتقويم الأداء بقاعة ديوان المديرية تقديرآ للجهد المبذول والتميز الذي أشاد به الجميع وعلى رأسهم وكيل التعليم.
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر أنه بعد التنسيق مع مديرية الصحة تقرر إختيار مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بإدارة الغردقة كمكان مجمع لتطعيم معلمى مدارس الغردقة بلقاح كورونا اعتبارا من اليوم الأربعاء.
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