جدة - نرمين السيد - ويتناول الكتاب تأسيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها ودورها كمنارة ساطعة فى هولندا. وتضمن البرومو مقتطفات من الكتاب والتى جاء فيها: "إنها قصة عمل العجيب فى نشر ملكوته، ورسالة السلام والمحبة فى هولندا وشهادة على عمل الله فى تأسيس الخدمة فى إيبارشية هولندا". كما يتناول الكتاب أيضا تأسيس الكنائس القبطية فى هولندا، والدير، والمركز الثقافى القبطى فى أمستردام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. برومو كتاب شمعة مضيئة حول تأسيس الكنيسة الأرثوذكسية فى هولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.