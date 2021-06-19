تأكيد مصر ضرورة تحريك الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (مصر تؤكد على ضرورة تحريك الجمود الحالى بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكرى تلقى اتصالا هاتفيا، أمس من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن شكرى أكد لنظيره الإسرائيلى على ضرورة تحريك الجمود الحالى بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى وصولا لإطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار فى المنطقة، وأكد على استمرار مصر فى القيام بدورها لدعم الجهود الرامية إلى تحقیق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط.



كما أكد شكرى ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما ينذر بتفاقم الأوضاع مجددا، فضلا عن الدفع قدما بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموى لسائر أنحاء الأراضى الفلسطينية، مشددا على حرص القاهرة على التحرك بخطوات عملية وجدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

وتحت عنوان (وزير الدفاع: قادرون على التعامل مع جميع التحديات الداخلية والخارجية)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة (رعد – 5) بالذخيرة الحية، والتى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة بدأت بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، وتضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة الجوية لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، كما قامت العناصر المدرعة والميكانيكية بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.



كما نقلت الصحيفة كلمة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والتى نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية فى تنفيذ كافة المهام التى تُوكل إليهم، وأشار إلى قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التى ترتبط بأمن واستقرار الوطن، لافتا إلى القدرة على التعامل مع كافة التحديات الداخلية والعدائيات الخارجية لمختلف القضايا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى تُوكل إليهم بكفاءة واقتدار.

بينما ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان (أعضاء "الدستورية العليا" فى زيارة دير سانت كاترين ومتحف السادات) أن محافظة جنوب سيناء أعدت برنامجا مختلفا لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، لزيارة دير سانت كاترين، ومتحف الزعيم السادات بمنطقة وادى الراحة بسانت كاترين۔

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة، من رؤساء المحاكم الدستورية، شاهدوا عروض الدولفين، كما زاروا مسجد الصحابة واستمعوا لشرح واف عن المسجد، والمركز الثقافى الإسلامى الملحق به، ثم قاموا بجولة حرة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وأضافت أن خالد فودة محافظ جنوب سيناء أقام، مأدبة عشاء على شرف رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، وأعضاء الوفود المشاركة فى اجتماع القاهرة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بزيارة الوفود الإفريقية لمدينة شرم الشيخ فى ختام فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، متمنيا أن يستمتعوا بجمال شرم الشيخ ومقاصدها السياحية الخلابة، وزيارتهم مدينة سانت كاترين.

وأهدى محافظ جنوب سيناء، رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى عمرو درع المحافظة، كما أهدى جميع الحضور هدايا تذكارية وأوراق بردى والشال السيناوى تكريما واحتفاء بهم.

وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (تعليمات صارمة من "التعليم" بشأن إجابات أسئلة امتحانات الثانوية على الـ"بابل شيت") أن وزارة التربية والتعليم أعلنت خطوات الإجابة عن (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الخطوات تبدأ بقراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية، وملء البيانات بشكل صحيح، والتفكير فى الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة، وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وشددت الوزارة، خلال فيديو عبر صفحتها الرسمية بـ (فيس بوك)، على أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب، بجانب التأكد من تطابق الإجابة على (التابلت) مع الورقة، وأنه فى حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة (البابل شيت) ولكن فى حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك احتيالا على الامتحان.

ولفتت إلى ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال فى ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، موضحة أنه إذا أراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب على الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل على الإجابة الصحيحة.

وأشارت (الشروق) إلى استعراض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، تقريرا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تضمن الخطة التى أعدها قطاع الطب الوقائى بالوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والجامعات.