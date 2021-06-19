ضبطت قوات وزارة الداخلية فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، (1771) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة. وكان أبرز القضايا المضبوطة؛ (162) قضية ضرائب عامة، (349) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (117) قضية فى مجال الجمارك، (18) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (202) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (618) حكما قضائيا، (283) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجال مكافحة جرائم (توظيف الأموال – تهريب جمركى – تهريب معادن نفيسة)، (13) قضية فى مجالات (اختلاس المال العام – استيلاء على المال العام - احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (2464957128 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها وذلك خلال أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: ضبط قضايا اختلاس واحتيال على المال العام بـ 2.4 مليار جنيه في أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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