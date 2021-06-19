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قررت نيابة الطفل في جنوب القاهرة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، تجديد إيداع «معاذ عيسى»، طفل ذا فويس كيدز، 15 يومًا فى دار رعاية الأحداث، لإتهامة بالاعتداء بالضرب على طفل، وغرس مفتاح عربية في رأسه، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وحصل« دوت الخليج »، على شهادة الطفل "علي" شاهد العيان على واقعة اعتداء الطفل "معاذ" مشترك برنامج "ذا فويس كيدز" المتهم بالاعتداء على زميله بغرس مفتاح سيارته في رأسه نتيجة خلاف نشب بينهما.

12 ساعة داخل غرفة العمليات

وقال شاعد عيان أمام نيابة حلوان الجزئية بالقاهرة، إن مشاجرة نشبت في رمضان الماضي 2021، بين معاذ وصديقه الضحية وتجددت خلال عودة المجني من النادي واستفز "معاذ" زميله المصاب قبل الواقعة بدقائق واعتدى عليه، وأدخل مفتاح السيارة بالكامل في رأسه، ما أدى إلى كسر في الجمجمة، دخل على إثرها في غيبوبة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث استغرق 12 ساعة داخل غرفة العمليات لإسعافه وأدى إلى أصابته بعاهة مستديمة.

شهود عيان يتحدثون عن أصل الواقعة

واستكمل الطفل شاهد عيان الواقعة: “ خلال رجوعنا من التدريبات بنادي حلوان، هبط الزميلين من الدراجة البخارية« توك توك»، وتفاجأ بالطفل معاذ يقف على ناصية الشارع، وخلال إعطاء السائق أجرته بدأ الطفل بالتنمر على الضحية، ببعض الكلمات من بينها (يا خروف) ما دفعه إلى التصدي له وإيقافه عن التنمر الدائم به وتوجيه الشتائم له، وخلال ذلك استفز الطفل معاذ الضحية مما أدى نشوب مشاجرة تطورت بالاعتداء على المجني عليه.

وأضاف الطفل الشاهد، أن الطفل معاذ كان يمسك ميدالية مكون من عدد مفاتيح واعتدى عليه بغرس المفتاح داخل رأسه ، ما نتج عن كسر الجمجمة لافتا إلى إن الطفل "معاذ" كان سيقوم بسحب المفتاح من رأسه ولكن المجني عليه وضع يديه على الجرح وتوجهوا مسرعين إلى أقرب صيدلية، التي طلبت لهما الإسعاف فيما سارع الطفل معاذ بالهروب ولم يظهر في المنطقة لأيام بسبب خوفه من القبض عليه.

كانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إيداع الطفل معاذ في أحد دور الرعاية لمدة أسبوع لتعديل سلوكه.