النائب مصطفى بكرى يطالب بالاحتكام للقضاء ونبذ الأزمات لوقف سلسال الدم فى قرية أبو حزام بقنا

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قام النائب مصطفي بكري بجوله في شوارع قرية أبوحزام، التابعة لمحافظة قنا، والتي شهدت أحداث عنف مؤخرًا راح ضحيتها ١٢ شخصا وإصابة ٥ آخرين.

وقد التقى النائب مصطفي بكري بالنائب محمد كمال موسي، وحسين بجاتو، والداعيه عبدالمعطي أبوزيد، والداعية أحمد الكلحي، وعدد من عمد ومشايخ البلاد، ولذلك لطرح ملف سلسلة العنف المتكررة.

دوت الخليج، يرصد جولة النائب مصطفى بكرى في شوارع قرية أبوحزام، التابعة لمحافظة قنا، والتي شهدت أحداث عنف مؤخرًا راح ضحيتها ١٢ شخصا وإصابة ٥ آخرين.

النائب مصطفى بكرى فى قرية أبو حزام لطرح مسألة العنف المستمر فى قنا

وقام النائب مصطفى بكرى، بزيارة ديوان العوامر وديوان السعدية، وديوان أبوالريش، وزيارة ديوان الحج عبدالصبور، والد أحد الضحايا، وحضر اللقاء العشرات من رموز العائلات وشبابها.

النائب مصطفى بكرى يطالب بالاحتكام إلى القضاء ونبذ الأزمات

وقد تحدث في اللقاء النائب مصطفي بكري، الذي طالب بالإحتكام إلى القضاء العادل ونبذ الأزمات والمشاكل بين الجميع، ما لقي دعمًا وتأييدًا من كافة العائلات التي حضرت اللقاء حيث أكدوا احتكامهم إلي القضاء، ووجهوا الشكر إلى الشرطة وقيادات وزارة الداخلية علي دورهم ودعمهم للأمن والإستقرار، كما طالبوا الحكومة بضرورة النظر إلي مشاكلهم وأكدوا دعمهم للقيادة السياسيه في مشروع حياه كريمة الذي طالبوا بأن تكون قريتهم علي خريطتها، وقد استمرت جولة النائب مصطفي بكري في القرية دون أي حراسة أمنيه لأكثر من ساعتين.

هذا تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لاستكمال مناقشة موضوعات طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري،بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات،” ابيلا مصر “لسداد ديون تتجاوز 30مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.