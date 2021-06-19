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الداخلية تكشف حقيقة ما تداول على صفحات فيسبوك بشبح الاسماعيلية

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نيفين يوسف 0 تبليغ

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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الإجتماعى تحت عنوان شبح مرعب فى شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين ،اليوم السبت 19 يونيو 2021.

وأكد المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل فى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بإستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف ، وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش ، وذلك لإستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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