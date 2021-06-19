طبيب الأهلى يرفض نزول اللاعبين لاستكمال عمليات الإحماء بسبب الغاز

رفض الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع المسؤول الطبي بالكاف، نزول لاعبي الأهلي إلى أرض الملعب لاستكمال عمليات الإحماء، بسبب أزمة الغاز والشغب الجماهيري حرصا على سلامة لاعبي الفريق.
وغادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس.
ودفع الأمن التونسي بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيرى فى ملعب حمادي العقربي برادس قبل مباراة الأهلي والترجي. وغادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز ملعب حمادي العقربي برادس، منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز المسيل.
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