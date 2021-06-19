الأهلي يرد على انفراد دوت الخليج عن «كهربا»: محصلش !!

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كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان المشرف العام على قسم الرياضة بـ دوت الخليج، عن تواجد غضب من المسئولين بالنادي الأهلي، عما نشره دوت الخليج منذ قليل عن غضب محمود عبد المنعم كهربا، بعد مباراة الفريق أمام الترجي التونسي برادس.

حاضر عبد الناصر زيدان بعثة النادي الأهلي منذ وصولها للأراضي التونيسية، حتي وصولها للمطار في رحلة العودة للقاهرة، مساء يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري، متواصل بشكل مباشر مع دوت الخليج لحظة بلحظة بأحداث بعثة الأهلي، وأحداث المباراة.

قال: “اتصلي بي منذ قليل أحد المسئولين بالمركز الإعلامي بالنادي الأهلي بسبب مانشره دوت الخليج حول غضب محمود كهربا بعد مباراة فريقية بالرغم من فوزه في اللقاء أمام الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد”.

واضاف: “المصدر طلب مني تغير مانشرنها، حول غضب كهربا، بعد اللقاء”.

واختتم: “عندما واجهتة عن حقيقة غضب محمود كهربا رفض الحديث، وقال لايجوز نشر هذا”.

سبب غضب كهربا

ومن الجدير بالذكر عند إنتهاء المباراة توجه محمود كهربا إلى غرفة خلع الملابس بسرعة، وكان يظهر على وجهه شدة الغضب من عدم مشاركته في المباراة، أمام الترجي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.