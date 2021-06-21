/636601/أرقام-محمود-الونش-فى-مسيرته-الكروية-مع-الزمالك

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تمديد تعاقد محمود حمدي ” الونش” مدافع الفريق الأبيض، في خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الفريق.

ويرصيد دوت الخليج ارقام اللاعب:

ويعد الونش من العناصر الأساسية بصفوف القلعة البيضاء والمنتخب الوطني، حيث يقدم اللاعب مستويات متميزة خلال الفترة الماضية.

انضم محمود الونش للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش، ليبدأ مسيرة من التألق مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مع الفريق الأبيض 161 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع ثلاثة.

تألق الونش مع الفريق الأبيض، دفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري لضم اللاعب لصفوف الفراعنة حيث خاض الونش مع المنتخب أربع مباريات.

وخاض الونش في الموسم الحالي مع الزمالك 23 مباراة وسجل هدفين في دوري أبطال إفريقيا في مرمى فريق تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

واستطاع المدافع الدولي للزمالك أن يحصد العديد من البطولات مع الأبيض، وفاز اللاعب مع الفريق ببطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة وكأس الكونفيدرالية الإفريقية مرة واحدة، وكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة.

ويستعد نادي الزمالك لمباراته غداً أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، أمس السبت، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهزم في مباراتين، فيما سجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.