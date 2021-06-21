/636608/موعد-مباراة-الزمالك-والاتحاد-السكندرى-فى-نهائى-دورى-السلة

حقق فريق الاتحاد السكندري على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السله ليدافع عن لقب الموسم الماضي.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة الثانية:

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين غداً الثلاثاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، في نفس الصالة.

حقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 83/56 في نهائي كأس السوبر لكرة السلة ، في المواجهة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بملعب 6 أكتوبر.

وشهدت المباراة تفوق كبير من جانب لاعبي الاتحاد السكندري خلال المواجهة التي جمعت الفريقين قبل أن يحصد زعيم الثغر النتيجة لصالحه بنتيجة 83/56 في المواجهة الأولى من التوب 5 و التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر.

وتغلب الفريق السكندري على الزمالك بفارق 27 نقطة بنتيجة 83-56 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويقام نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5 أي الفريق الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وشهد اللقاء تفوق الاتحاد السكندري منذ بدايتها إذ بدأ متفوقا 7-0 قبل أن ينتهي الربع الأول بنتيجة 23-14.

أما الربع الثاني فشهد صحوة زملكاوية في النصف الأول وتقلص الفارق إلى 4 نقاط 29-25 بعد تألق من أحمد حاتم.

وشهد اللقاء تفوق الاتحاد السكندري منذ بدايتها إذ بدأ متفوقا 7-0 قبل أن ينتهي الربع الأول بنتيجة 23-14.

أما الربع الثاني فشهد صحوة زملكاوية في النصف الأول وتقلص الفارق إلى 4 نقاط 29-25 بعد تألق من أحمد حاتم.

تأهل الزمالك إلى نهائى دوري السلة بعد الفوز على الجزيرة في ثلاث مباريات من مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري، بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر بنفس النتيجة فى منافسات نفس الدور.

الزمالك يخسر من الاتحاد السكندري

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول للاقتراب خطوة من حصد لقب دوري السوبر وحصد البطولة الثانية على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

والجدير بالذكر أن مباريات النهائي ستشهد تطبيق تقنية الفيديو مثلما حدث في منافسات الدور نصف النهائي، الذي أقيمت مبارياته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.