فريق من النيابة العامة يعاين حادث قطار حلوان.. صور

وصل فريق من النيابة العامة لمكان حادث قطار حلوان، حيث تم معاينة القطار وانتقل فريق أخر من النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين.

وسوف تعلن "النيابة العامة" عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته .