الرى تعلن حصيلة مشروع تبطين الترع حتى الآن فى 20 محافظة

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الرى لشؤون المياه، إنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 7.790 كيلو مترا، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وأضاف، فى بيان له، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعب، موجها المواطنين بأهمية على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.