صور - بعد توقف 12 عاما .. مطار طابا يستقبل أولى الرحلات القادمة من العقبة

جدة - نرمين السيد - وبداية من هذه الرحلة تبدأ شركة خدمات البترول للطيران PAS بتسيير رحلتين أسبوعيا طوال الموسم الصيفى.

وتم الاحتفال باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، حيث قامت إدارة المطار بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب، وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية وإنهاء إجراءت الحجر الصحى والتأكد من تطبيق الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب.

جدير بالذكر، أن المطارات المصرية تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.