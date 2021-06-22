فيديو .. أول تعليق من رئيس جامعة بنى سويف بعد صفع أستاذ لطالبة على وجهها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن ما حدث من قبل أستاذ جامعى بكلية الآداب بالاعتداء بالضرب على طالبة على وجهها حدث مشين وغير مقبول وتصرف فردى ولا يمثل أعضاء التدريس.





وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذى يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" الفضائية، إنه عند علمه بالواقعة تم تحويل الدكتور للتحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ قرار إيقافه لـ3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيق، موضحا أن ملابسات الواقعة بسبب عدم امتلاك الطالبة لأى تحقيق شخصية، ولكن كانت تحمل جواز سفر وهو يعتاد به. وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أنه بعد انتهاء الامتحان توجهت الطالبة لعضو هيئة التدريس وكان هناك حوار بينهما، والذى تسبب فى تحركه بالضرب عليها، مشيرًا إلى أن هذا الأستاذ صاحب سمعة طيبة وليس له سوابق حوادث من قبل، ولكن العقوبة تصل للفصل من الجامعة.

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