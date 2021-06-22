إنفوجراف.. الضوابط الجديدة لـ منظومة بطاقات التموين

جدة - نرمين السيد - وتشمل الضوابط الجديدة استخراج البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، كما يحق لمن دخله 2400 جنيه فأقل استخراج البطاقة. وتقدم طلبات الحصول على البطاقة عبر موقع دعم مصر، حيث يسجل المواطن جميع المعلومات إلكترونيًا. كما توفر المنظومة خدمة توصيل البطاقات «ديليفرى» للمنازل. أما الفئات المستفيدة من بطاقات التموين فهم القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، ومعاشات «الضمان - تكافل وكرامة - الأرامل – المطلقات»، وأيضا المعيلات وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والعمالة الموسمية المؤقتة وعمال التراحيل، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين، والسائقين والمهنيين وأصحاب الدخول الضئيلة، والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة.

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