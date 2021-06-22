دعم من لاعبي الأهلي لعماد متعب «صور»

حرص لاعبي الأهلي على دعم مهاجم النادي الأهلي السابق والمنتخب الأول للمنتخب الوطني، وجاء ذلك في ظهور لاعبي الأهلي في صورة مع قميص النادي اللاعب برقمه في الفريق سابقاً، ويستعرض دوت الخليج صورة الدعم من قبل لاعبي الأهلي.

نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي صورة ظهر فيها رامي ربيعة مدافع الفريق، ومحمد الشناوي الحارس الأول، وسعد سمير مدافع الفريق، وأيمن أشرف الظهير الأيسر، ووليد سليمان صانع الألعاب، ومحمد شريف مهاجم الفريق، بقميص عماد متعب المهاجم الصريح للنادي الأهلي السابق.

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