/636917/كارتيرون-مش-أي-حد-يستحق-إرتداء-قميص-الزمالك

أكد المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك باتريس كارتيرون، في تصريحات صحفية بعد نهاية مباراة فريقة أمام مصر المقاصة بالدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، أن النادييعمل بشكل جيد ومدروس قبل التعاقد أو خروج لاعبي الفريق في الفترة الحالية، ويستعرض دوت الخليج تصريحات الفرنسي كارتيرون بعد المباراة.

قال: " لا يوجد أي صفقات للنادي في الفترة الحالية وعندما يتم شئ او صفقة سيتم لنادي الإعلان عنها بشكل رسمي".

وزاد: "نادي الزمالك ماشي في ناحية الإستتقرار، وبخطط مدروسة من اللجنة الجديده في النادي".

وأردف: "محدش كان بيعرف عن عقد وتجديد الونش، ودا شئ جميل في النادي، وكل ماهو ينتشر إشاعات".

صفقات الزمالك

وأضاف: "عن الصفقات القادمة للنادي أو الخارجة من النادي في الإنتقالات الصيفية القادمة، سيعلن النادي بشكل رسمي ويكشف عنها عندما يكون هناك عقود رسمية".

وواصل: " الونش مدافع قوي ويستحق إرتداء قميص القلعة البيضاء، ولكن مش أي حد يستاهل أنه يرتدي القميص".

مش أي لاعب

وزاد: "لا نضم أي لاعب للفريق وخلاص لازم يكون اللاعب ملتزم ويستحق قميص النادي".

واختتم: "مرتاح في الزمالك وبيحبة وعاد للنادي علشان يحقق البطولات مع الفريق وليس الحديث عما حصل وما هو قادم، ونحن نلعب مباراة بمباراة ونركز بشكل جيد، وما أنتهى في لماضي لا نشغل أنفسنا بيه".