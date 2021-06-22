عماد متعب: لا أعانى من شيء يستدعى القلق والحمد لله على حب الناس ودعواتهم

طمأن النجم عماد متعب، جمهور الكرة ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه بخير ولا يعانى من شيء يستدعى القلق، مقدما الشكر للاعبى الأهلى، الذين دعموه ورفعوا تيشيرت يحمل اسمه، على هامش تدريبات اليوم، استعدادا لمباراة الإياب أمام الترجى التونسى، متمنيا لهم الفوز بالبطولة الإفريقية.

وقال متعب عبر حسابه على تويتر: "شكرًا اخواتى وأصدقائى لاعبى النادى الأهلى، وتمنياتى لكم بالتوفيق فى المباراة القادمة، وان شاء الله الفوز بالبطولة".

وتابع متعب: "أحب أن أطمئن الجميع أننى بخير ولا أعانى من أى شيء يستدعى القلق، ولكن الحمد لله على حب الناس وشكرا على دعواتهم".

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على دعم مهاجم الفريق السابق النجم عماد متعب، بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخرا، حيث رفعوا تيشيرت يحمل اسمه والرقم الذى كان يلعب به مع الفريق، وذلك على هامش مران اليوم، استعدادا لمباراة الإياب أمام الترجى التونسى، مساء السبت القادم.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، صور لاعبى الفريق محمد الشناوى، وليد سليمان، سعد سمير، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد شريف، وهم يرفعون تيشيرت القلعة الحمراء، يحمل رقم "9" واسم متعب، صحبها بتعليق: "لاعبو فريقنا يدعمون نجم الأهلى ومنتخب مصر عماد متعب +90".

وتعاطف جمهور الكرة المصرية بمختلف انتماءاته، مع عماد متعب نجم الأهلى والمنتخب والوطنى الأسبق، بسبب محنته الحالية والتى كشف عنها "القناص" وأعلن أنه يعانى من بعض الآلام ستجبره على السفر إلى أوروبا لإجراء بعض الفحوصات.

وجسد الجمهور أسمى معانى الإنسانية بعدما جعلها صخرة تتحطم عليها التعصب الكروى حيث دشن محبى القناص تريند لملك الـ"90" أعلنوا فيه عن حبهم الشديد اللاعب متمنين عودته سريعا إلى الشاشات ولمحبيه.