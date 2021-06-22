التموين: حققنا اكتفاء ذاتيا من الأسماك والأرز.. ومخزون السكر يكفى 7 أشهر

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يتم التوسع فى المخازن والصوامع لتخزين القمح من أجل استخدام الطرق السليمة فى التخزين، موضحا أن مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأرز والأسماك، كما أن لدينا مخزون استراتيجى للسكر يصل إلى 7 أشهر ومخزون للحوم يصل إلى 24 شهرا.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم بذل جهود عديدة من أجل توفير السلع طوال العام وتوفير المخزون الاستراتيجى للسلع والحصول عليها بأسعار مناسبة، بجانب ضخ مبالغ مالية كبيرة لتوفير السلع.
وأوضح، أن هناك 1500 منفذ لوجسيتى من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة فى الوجه البحرى والقبلى، وهناك مخزن استراتيجى لكل السلع التموينية.
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