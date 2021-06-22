بهدف في مرمي التشيك ..إنجلترا تحسم صدارة المجموعة في يورو 2020 .. فيديو

حسم منتخب إنجلترا المواجهة التي جمعته مع منتخب التشيك علي ملعب ويمبلي، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والمقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية، بمشاركة 24 منتخبا، وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بالفوز بهدف دون رد أحرزه رحيم سترلينج في الدقيقة 13 من زمن المباراة، ليصبح ثاني لاعب يسجل أول هدفين لإنجلترا أمم أوروبا بعد آلان شيرر في عام 1996.

تولى جاريث ساوثجيت قيادة منتخب إنجلترا في المباراة رقم 57 كمدير فني متفوقاً على روي هودجسون المدرب التاريخي لفريق الأسود الثلاثة الذي قاد الفريق في 56 مواجهة حتى الآن.

وعادل جاريث ساوثجيت عدد مرات الظهور سواء لاعب أو مدرب لمنتخب إنجلترا ليصبح الوحيد الذي يستطيع كسر 50 مباراة سواء لاعب ومدرب.

وخاض منتخب إنجلترا لقاء التشيك بالتشكيل التالى:: بيكفورد - والكر - ستونز - ماجواير – لوك شاو - ريس - فيليبس – ساكا – جريليش - هارى كين – رحيم سترلينج.

فيما جاء تشكيل التشيك ضد إنجلترا كالتالى: فاتشليك - كولوتسكا - كوفال - كالاس - داريدا - هوليسو - سوتشيك – ماسوبوستو - جانكتو - باتريك شيك – بوريك.

بهذه النتيجة، يحسم منتخب إنجلترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن منتخب كرواتيا الذى حسم تأهله لدور الستة عشر في يورو 2020 وصيفا، ورافقه منتخب التشيك بنفس الرصيد من النقاط ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما تذيل منتخب اسكتلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب التشيك حقق فوزا على أسكتلندا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، ثم تعادل أمام منتخب كرواتيا مساء الجمعة بنتيجة 1-1 على ملعب "هامبدين بارك" في العاصمة الأسكتلندية جلاسكو.

وحقق المنتخب الإنجليزى الفوز في الجولة الأولى على منتخب كرواتيا بهدف، قبل أن يسقط فخ التعادل السلبي أمام منتخب أسكتلندا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي".