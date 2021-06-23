صور.. وزير الأوقاف يبحث مع رئيس البرلمان العربى سبل ترسيخ المواطنة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، والسفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى، والنائبة سحر البزار رئيس منتدى شباب البرلمانيين الدولى.





وشهد اللقاء التباحث حول مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكل من البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى الدولى، خاصة فى مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، وفيما يتصل بترسيخ قيم المواطنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الدينى والسلام الإنسانى والعيش المشترك. وخلال اللقاء أشاد رئيس البرلمان العربى بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإنجازاته العظيمة على المستوى الوطنى والعربى والدولى. وقد أهدى وزير الأوقاف ضيوفه الكرام بعض إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أهمها: "مشروعية الدولة الوطنية، الكليات الست، هويتنا الواقية فى زمن العولمة، فقه الدولة وفقه الجماعة"، ودار النقاش حول مضمونها، وهو ما أشاد به الضيوف الكرام.

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