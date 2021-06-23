اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والترجي إلى الآن بدون حضور جماهيرى

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه إلى الآن لم يصلنا أى خطاب من الجهات الأمنية بالموافقة على تواجد الجماهير فى مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن هناك مخاطبات بين الأهلي والجبلاية ووزارة الشباب والرياضة مع الجهات الأمنية من أجل حضور الجماهير لمباراة الأهلي والترجي، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي على تواجد الجماهير في الدور قبل النهائي.

وعقد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اجتماعات اليوم مع عدد من المسئولين بالتليفزيون والمخرجين، وبعض الشركات من أجل التجهيز لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل.

ويجهز اتحاد الكرة لمئوية الجبلاية، حيث يتم إنهاء الاتفاق مع بعض الدول العربية على إحضار نجوم الكرة للمشاركة في مئوية الجبلاية المقرر لها 3 ديسمبر، وتم الاتفاق على إقامة عدد من المباريات الودية بداية من شهر سبتمبر المقبل حتى ديسمبر، وسيتم إقامة أكثر من لقاء ودي من بينها وديات تجمع نجوم الكرة المصرية القدامى من مختلف الأندية.