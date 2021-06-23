/636933/أحمد-الجواشي-حارس-مرمى-الصفاقسي-التونس-يتحدث-عن-هدف-الأهلي-2006

أكد أحمد الجواشي حارس مرمي المنتخب التونسي السابق، وحارس نادي الصفاقسي التونسي السابق، في بث مباشر مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، على دوت الخليج، أن هدف أبو تريكه في نهائي دوري أبطال افريقيا 2006، ليس من هو الذي سجلة ولكن القدر من سجله.

قال: "حاجه مزهله كلاعب أن تشارك في نهائي قمة أفريقيا".

وزاد: "أبوتريكه مش هو اللي فاز بالهدف المدرب هو اللي فاز بالهدف، من خلال التعليمات التي يوجها من الخارج".

وواصل: "مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الهلي السابق تفوق على مدرب السفاقسي في نهاية المباراة".

مانول جوزيه

وزاد: "تكتيك مانويل جوزيه في الشوط الول من المباراة أرهق الفريق التونسي، ودخل الشوط الثاني وسجل الهدف".

وأضاف: "المدرب التونسي أخطأ في المباراة في الشوط الثاني في تأخرة في التبديل".

صاحب هدف الفوز

واختتم: "أبو تريكه مش هو اللي سجل الهدف في المباراة ولكن القدر من سجل الهدف في اللقاء".