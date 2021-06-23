عمر صميدة بندوة دوت الخليج: طوق نجاة المصريين بعد ثورة 30 يونيو تمثل في اختيار الرئيس السيسي «صور»

/636934/عمر-صميدة-بندوة-تحيا-مصر-طوق-نجاة-المصريين-بعد-ثورة-30-يونيو-تمثل-في-اختيار-الرئيس-السيسي-صور

قال النائب عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن فترة حكم الأخوان شهدت معاناة شديدة للشعب المصري، وتم الإنتهاء من هذه المعاناة، بعد التخلص منهم قائلا:” الشعب لفظ أنفاسه برحيلهم”.

دوت الخليج يرصد حوار النائب عمر المختار صميدة في ندوة دوت الخليج

وأوضح الربان عمر المختار صميدة خلال لقاءة بندوة دوت الخليج، أن الشعب المصري قام باختيار قيادة له بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن طوق النجاه تمثل في اختيار الرئيس السيسي هذه الفترة، على الرغم أن الشعب لم يكن يتوقع ما سيحدث بعد هذه الفترة، لكنه كان يثق بشكل كامل في اختياره.

واوضح النائب عمر المختار أن الرئيس السيسي، قام بانتهاج مبدأ العمل الجاد والكد من أجل الوطن، ونجم عن هذه العمل نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس انتهج مقولة على بن ابي طالب "سأصبر حتى يأذن الله في أمري، وسأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري"، حيث أنه تميز بالصبر وكانت النتيجة هي أعجاز شهد عليه العالم باجمعه، وليس المصريين فقط.

ولفت إلى أن هذا الوقت كانت وسائل الاعلام تبخ السم في عقول البعض، وكانت تشكك في القيادة ولكن بعد ما حصل من انجازات اقتنع المواطن وأدرك هذه الاكاذيب، مشيرا إلى ما حصل في الريف المصري كان بمثابة عمل حياة كريمة لهم حيث تم توفير مستشفيات ومدارس وكافة الاحتياجات الحكومية، وتأمين صحي للحفاظ على الصحة، وكل هذه الأمور لم تحدث في التاريخ.

واختتم الربان عمر المختار صميدة حديثه قائلا:" هذا الامر يحتاج مننا أن نتكاتف ونتضافر من أجل النجاح والتخطي لأي صعاب، ولفت إلى أنه كان هناك ثقه في القياده، حيث أن ما تم على أرض الواقع، كان أكثر ما كنا نتوقعه، فالرئيس السيسي سوف يستكمل ما بدأه، لاننا كلنا ثقه به".