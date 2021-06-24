غدا .. انقطاع المياه عن 16 منطقة بـ الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، عن قطع المياه عن 16 منطقة لمدة 10 ساعات، اعتبارا من الساعة الـ 10 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة الـ 8 من صباح بعد غد السبت.





وقالت، فى بيان لها، إن المناطق المقرر قطع المياه عنها هى: "الزهراء - المنيب – القصبجى - أرض البحر - العمرانية الغربية -الطالبية "هرم" - نزلة السيسى - شارع البطران - كفر المنفى - كفر الجبل – الكوم الأخضر – المريوطية "هرم" - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبينى - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية". انقطاع المياه واضافت الشركة أن سبب انقطاع المياه يأتى لغلق المياه عن الخط الرئيس قطر 1200 مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر 1200 مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع العدوى سليم نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم. وأهابت شركة مياه الشرب بالجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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