انت الان تتابع تفاصيل خبر ننشر أسعار السجائر الجديدة قبل تطبيقها يوليو القادم وارتفاع سعر جميع أنواع السجائر في 1| 7| 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أسعار السجائر الجديدة المزمع تطبيقها في يوليو القادم 2021، حيث سترتفع جميع أنواع السجائر المحلية والأجنبية وغيرها، وسوف تذهب هذه الزيادة إلى التأمين الصحي بالإضافة إلى الضريبة، وهذا ما أشار إليه رئيس الشركة الشرقية للدخان، في حوار تلفزيوني له عبر قناة إم بي مصر الفضائية.

أسعار السجائر الجديدة في يوليو 2021

وأكد الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان هاني أمان أن هذه الزيادة معلنة ومعلومة لدى الجميع، مضيفاً أن هناك شكاوى من صورة الصرصار على علبة السجائر ولكن لا يمكن تغيرها وذلك لإلتزام الشركة بحصة الـ25% التي حددتها وزارة البيئة، وأضاف أمان أنه بالرغم من شكاوى المواطنين من تلك الصورة إلا أن المبيعات لم تتأثر.

وحول أسعار السجائر الجديد في يوليو 2021، فقد أشارت الشركة الشرقية للدخان، أن الزيادة ستشمل جميع أنواع السجائر، وستكون قيمة الزيادة 50 قرش على كل علبة وعلى جميع الأنواع بلا استثناء.

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وأردف أمان قائلاً أن الشركة لم تقم برفع أسعار السجائر منذ 3 سنوات، مؤكداً أن الزيادة في سعر علبة السجائر كان نتيجة الضرائب، فالضرائب هي التي ارتفعت ورفعت سعر السجائر، وأضاف أنه لا يعلم إذا كانت الشركة سترفع أسعار السجائر هي الأخرى أم لا، لكن المؤكد والمعلن هناك زيادة في أول يوليو 50 قرش على كل علبة.