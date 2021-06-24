بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إليك طريقة وأوراق التقديم 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة ، والاستعداد لإطلاق الدفعة الثانية من تلك البطاقات، في أول الشهر القادم (يوليو)، لتصل لمستحقيها، هو أحدث ما أعلنت عنه السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أول أمس الثلاثاء، هذا الذي وافق ال22 من يونيو، للعام 2021م، وقد أكدت سيادتها أنه قد تم بالفعل استخراج يفوق ال850 ألف بطاقة في المرحلة الأولى. وتقدم هذه البطاقة: بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص، أصحاب الإعاقة، بهدف التأهيل وتقديم الرعاية الصحية، والمساعدات المادية لهم، وتحقيق الدمج في المجتمع، وتوفير تكافؤ الفرص التعليمية، وتوفير أطراف بديلة صناعية لهم، لهم ويكون ذلك عبر بتحديد حالات الإعاقة، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة أولا. فأليكم عبر موقع مصر فايف الإخباري، التفاصيل.

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجها:

عليك قبل التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، إثبات الإعاقة، والحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، من مكتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لك. بعد حصولك عليها، ابدأ في الخطوات، عبر الدخول على الموقع الإلكتروني، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. انقر على تقديم طلب. الآن قم بتسجيل بياناتك بدقة، لأن أي خطأ قد يعرضك للمسائلة القانونية. ارفق طلبك بالأوراق المطلوبة. قم باختيار مكان استلام الكارت (بالمنزل، أم من أحد مكاتب البريد). قم بالنقر على استيفاء استمارة البيانات الأساسية للطلب الحالي. الآن، تكون قد انتهيت من تقديم الطلب، وعليك الاحتفاظ برقم الطلب خاصتك، لأنه سيساعدك في الاستعلام عن طلبك، وكذلك في تسلم البطاقة عند وصولها.

الأوراق المطلوب إرفاقها بطلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الإعاقة:

جاءت الأوراق، والمستندات التي يجب إلحاقها بطلب التقديم، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوي الإعاقة، على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الضمان كالاتي: