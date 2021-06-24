رامى رضوان: نقل دلال عبد العزيز لعناية مركزة أخرى ونرجو الدعاء لها

علق الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، على تداول خبر عن النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز بشأن تحسن حالتها الصحية ونقلها من العناية المركزة إلى غرفة عادية، قائلا: "لعله فال خير، المعلومات اللى المنسوبة ليست حقيقية، وحقيقة الأمر إنها انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى، ومجازفة أن يحصل أى نوع من المجهود أو الحركة لها فى هذا الوقت".

وأضاف رامى رضوان، خلال تقديم برنامجه "مساء DMC"، المذاع على قناة DMC: "الحالة الصحية لا يمكن أن توصف أنها تشهد تحسن كبير، ونرجو الاستمرار فى الدعاء لها، ويارب حالتها تستقر، وبناشد الصحفيين التحقق من الأخبار قبل نشرها".

وكان مصدر مقرب من أسرة الفنان الراحل سمير غانم، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز داخل مستشفى العزل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلا إن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت متواجدة داخل الرعاية المركزة.

ونشرت دنيا وإيمى سمير غانم خلال الأيام الماضية 4 منشورات جعلت الجمهور مترقبا لحالة دلال عبد العزيز يوميا ويدعو لها بالشفاء العاجل، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات.

وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".