/637261/ملخص-أحداث-القارة-الأوروبية-اليوم-الخميس-إلغاء-قاعدة-الهدف-خارج-الديار-رسائل-مؤثرة-من-رونالدو-وليفاندوفيسكي-قصة-جركن-المياه-في-عيد-ميلاد-ميسي-وأفضل-لاعب-في-دور-المجموعات-لليورو-2020

شهدت كرة القدم الأوروبية اليوم الخميس على العديد من الأحداث، في فترة الراحة قبل إنطلاقة الدور الـ 16 من بطولة أمم أوروبان علي العديد من الأحداث في الاتحاد الأوروبي، والقرارات الحاسمة حول الهدف خارج الديار، وموقف لاعبي المنتخبات الأوروبية المختلفة أصحاب الديانة الإسلامة حول الإعلانات التي يتم تناولها في المؤتمرات الصحفية في بطولة اليورو 2020، ورسالة البرتغالي رونالدو على تغريدة الإراني على دائي، ورسالة ليفاندوفيسكي لاعب المنتخب البولندي لبلاده.

ويستعرض دوت الخليج كافة الأحداث البارزة في القارة العجوز في عالم كرة القدم، والتي شهد عليها اليوم، في فقرات بسيطة ومختصرة للساحرة المستديرة.

الاتحاد الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إلغاء تقديم المشروبات الكحولية أمام اللاعبين المسلمين في المؤتمرات الصحفية لبطولة أمم أوروبا، بعد عدم قبول اللاعبين المسلمين في في المؤتمرات الصحفية، بتقدم المشروب أمامهم ويأتي على رأسهم الفرنسي بول بوجبا.

ميسي وجركن المياه

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خسارة كبيرة لشركة المشروبات الغازية "كوكاكولا"، بسبب تصرفه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب بلاده قبل مباراة الفريق أمام المجر.

وتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ، يظهر فيه لاعبين منتخب الأرجنتين وهي تفاجأء ليونيل ميسي قائد برشلونة بمناسبة عيد ميلادةالـ34 بتقديم "جركن ماء".

مصطفى محمد

خضع مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي التركي والمنتخب الأولمبي للكشف الطبي مع النادي، وذلك من اجل استعداداً للموسم الجديد، ومن أجل الحفاظ على سلامة اللاعب والتأكد من صحته قبل إنطلاق الموسم الجديد، والكشف عنه حول إصابنه بفيروس كرونا بعد عودته لفريقة.

جورجينيو أفضل لاعب

حصد الإيطالي جورجينيو لاعب الفريق اإنجليزي تشيلسي بطل دور أبطال اوروبا، مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2020، في دور المجموعات من البطولة، علي لقب أفضل لاعب في دور المجموعات، بعد تفوقة علي العديد من العناصر البارزه في البطولة.

قاعدة الهدف خارج الديار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إلغاء قاعدة، الهدف المسجل خارج الديار، بداية من الموسم المقبل في جميع المسابقات، وذلك بعد مناشات عديده في الفترة الماضية مع الاتحادات الأوروبية المختلفة.

كريستيانو رونالدو

اعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نشر الرسالة التي كتها الإيراني على دائي، بعدما عادل رقمه القياسي أمس الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

وسيكون رونالدو على موعد مع التاريخ في دور الـ 16 عندما يواجه بلجيكا، لو سجل هدف لينفرد بالرقم القياسي لوحده.

وتغنى دائي برونالدو عقب مباراة فرنسا ليرد عليه مهاجم يوفنتوس عبر حسابه الشخصي بـ "انستجرام": "البطل الحقيقي سيظل بطلا للأبد".

وأضاف: "شعرت بفخر كبير حين قرأت هذه الكلمات الرقيقة من أسطورة مثلك شكرا علي دائي".

روبيرت ليفاندوفيسكي

نشر روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عبر حسابة الشخصي رسالة مؤثر، معبراً عن حزنة الشديد لخروج منتخب بلادة من منافسات بطولة “يورو2020”.

وكتب المهاجم الألماني عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”جميعنا نشعر بخيبة امل وندرك ان هذه القصة كانت ستكون مختلفة تماما. حاربنا حتى النهاية.

وأختتم:”شكرا لكم على دعمكم، على ايمانكم بقدراتنا لدينا فريق يمكنه ان يجلب الكثير من الفرح لنا جميعا في المستقبل القريب”.شكرا لك على وجودك هنا.