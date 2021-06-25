إيفرجيفن.. اتفاق مبدئى ينهى أزمة السفينة الجانحة إلى الأبد

جدة - نرمين السيد - مصر تنجح فى تعويم السفينة الجانحة

فى شهر مارس الماضى، كانت سفينة الحاويات البنمية البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وتبلغ حمولتها 224 ألف طن، فى طريقها ضمن قافلة الجنوب بقناة السويس تستكمل رحلتها من الصين إلى روتردام، إلا أنه عند عبورها قناة السويس وتحديدا بالكيلومتر 151، تعرضت لرياح قوية أدت لجنوحها ما أدى إلى توقف حركة الشحن.

وبعد 7 أيام من الجهود الكبيرة التى قامت بها هيئة قناة السويس، أعلنت، نجاح عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات، وتعديل مسارها إلى الطبيعى.

وجرى تشكيل لجنة إدارة الأزمات بقيادة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، وبدأت عمليات الإنقاذ من خلال إدارة التحركات وبواسطة 8 قاطرات أبرزهم بركة 1 بقوة شد 160 طنًا، كما تم استخدام الحفارات الأرضية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث على جوانب وستائر القناة والتى تضررت بشكل كبير بالإضافة إلى إزاحة الصخور مقدمة السفينة تمهيدا للبدء فى إجراءات تعويمها.

كما عملت الهيئة على التكريرك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذى يتراوح من 12 إلى 16 مترًا.

وبالفعل تم تعويم السفينة وقطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث.

وفور الانتهاء من عملية التعويم، أشاد ربيع برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، قائلا: لقد نجح المصريون اليوم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعى، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التى يمررها هذا الشريان الملاحى المحوري، وإننى أتوجه بالشكر لكل مصرى مخلص ساهم فنيا وعمليا فى إنهاء هذه الأزمة.

وأضاف: لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التى حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضى إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادى.



بدء جولة مفاوضات مع الشركة المالكة لتعويض الهيئة عن الخسائر

وبدأت هيئة قناة السويس فور الانتهاء من عبور السفن العالقة نتيجة عملية تعويم السفينة الجانحة، المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة البنمية إيفرجيفن للحصول على التعويضات المناسبة، ولم تتوصل الهيئة لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات مما اضطرها للجوء إلى المحكمة.

ونظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضى.

وقرر دفاع هيئة قناة السويس متمثل فى خالد أبو بكر ونبيل زيدان ونصر فرج، بأنه تلقى عرض مناسب من ملاك السفينة وجار بحثه ووافق على إعطائهم أجل قصير لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبه ذلك.

وفى النهاية قررت المحكمة، تأجيل نظر ثبوت الحجز التحفظى على السفينة البنمية إلى جلسة 4 يوليو المقبل، للتفاوض بشكل ودى لإنهاء النزاع.

انفراجة فى الأزمة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك حلا مبدئيا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه منتصف الأسبوع المقبل.

ولفت ربيع فى تصريحات صحفية، إلى أن الحل مرض بنسبة كبيرة للهيئة وكل الأطراف، موضحا أنه جرت دراسة الأمر خلال 12 يوما حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب إلى للمحكمة مرة أخرى للحفاظ على مصالح الأطراف كافة.

وأكد ربيع أن الهيئة حافظت فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه، على حقوقها كاملة إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يرضى كل الأطراف.

وحول ملامح الاتفاق، رفض رئيس الهيئة الكشف عن أى تفاصيل، مؤكدا أنه لا يستطيع الإفصاح عنه الآن نظرا للتوقيع على الاتفاقية السرية وعدم الإفصاح، موضحا أنه فور ورود رد الشركة المالكة للسفينة سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال عمل احتفالية للسفينة والشركة.