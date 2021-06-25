إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروعا بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة خلال عهد الرئيس السيسى إنجازات لم تتحقق على أرض المحافظة خلال العقود ماضية واشتملت الجهود المبذولة خلال 7سنوات ماضية كل مناحى الحياة من أجل الرقى بمستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجتهم الحيوية.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 على مدار 7سنوات ومصر فى طريقها للأمام لبناء الدولة الحديثة والقوية خارجياً وداخلياً، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة شهدت طفرة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن يمثل إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ 4421 مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 87.7 مليار جنيه، لافتا إلى انه تم الإنتهاء من 3729 مشروع بتكلفة إجمالية 41 مليار جنيه 692 مشروع جاري العمل بها بتكلفة إجمالية 37.2 مليار جنيه.

وفى هذا السياق ننشر أهم المشروعات التى تم تنفيذها خلال 7سنوات الماضية بتفاصيلها المختلفة.

لقى قطاع التعليم هذا القطاع الهام خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم بناء وتشيد وإحلال وتجديد 447 مدرسة بتكلفة إجمالية 2.47 مليار جنية،وجاري العمل بـ 104 مدرسة أخرى بتكلفة 500 مليون جنيه.

وفى قطاع الصحة : بلغت التكلفة الإجمالية لحجم المشروعات التي تم تنفيذها 4.2 مليار جنية تمثلت في 152 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه وتم تنفيذ 8 مبادرات لرئيس الجمهورية بإجمالي عدد مستهدفين 5.7 مليون مستهدف .

وعلاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنية بالاضافة الى مشاركة مجتمعية ما بين ( مباني - أدوية - مستلزمات - أجهزة ) بتكلفة إجمالية بلغت 313 مليون جنيه.

ومن أهم المشروعات الطبية التي تم تنفيذها ( المعهد الطبي القومي بدمنهور - مستشفى كوم حمادة الجديدة - مستشفى دمنهور العسكري - مستشفى الكبد بدنشال بدمنهور ) .

وفى قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ 185 مشروع بإجمالي تكلفة .15 مليار جنيه

وفى قطاع الطرق والكباري : تم تنفيذ 51 مشروع بتكلفة 7 مليار جنيه.

وفى قطاع الإسكان : تم تنفيذ 4مراحل بعدد 7992 وحدة سكنية بتكلفة تبلغ مليار و 48 مليون جنيه و تم تسليم 3711 وحدة منهم إلى مستحقيها تبلغ تكلفتها 454 مليون جنية وجاري العمل بـ 330 وحدة بتكلفة 110 مليون جنيه بالإضافة إلى 3951 وحدة، تم الإنتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة 484 مليون جنيه.

وفى قطاع الري تم تنفيذ 405 مشروع بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه

و تعد البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية بإجمالي 1.9 مليون فدان وتضم 630 جمعية زراعية .

وتضم المحافظة 67 مزرعة ألبان بطاقة إنتاجية وكذا 291 مزرعة تسمين مواشي بطاقة إنتاجية 64 ألف طن فى السنة

كما شهد قطاع الزراعة تنفيذ 5 مبادارت ( كارت الفلاح، أستفاد منه 477195 مستفيد - مشروع البرايم الذى يهدف إلى تعزيز القدارات التسويقية لصغار المزارعين - مشروع الري الحقلي بهدف تغير نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحقلي بالكهرباء وتغطية المراوي المكشوفة - مشروع IFAD لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين - منظومة GIZ لمتابعة مشروعات تطوير الري الحقلي ) .

وفى قطاع الكهرباء : تم تنفيذ 529 مشروع بتكلفة إجمالية 16 مليار جنيه

وتشتمل الخطط الإستثمارية بمحافظة البحيرة خلال الفترة من2014 تنفيذ 3221 مشروع من خلال 8 خطط إستثمارية بتكلفة إجمالية 4.32 مليار جنيه.

وفى قطاع الطب البيطري تم تطوير 42 وحدة بيطرية بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، كما تم تطعيم 5.5 مليون رأس ماشية من خلال 6 برامج للتطعيم.

وفى قطاع التعليم العالي : تم تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 1.56 مليار جنيه وتم إستلام 7 مشروعات منها بتكلفة 200 مليون جنيه، وتشمل مبنى المعامل المركزية ومبنى كلية رياض الأطفال ومنظومة الحماية المدنية وتوصيل المرافق والخدمات ومبنى كلية التمريض وجارى العمل بـ 3 مشروعات بتكلفة 1.45 مليار جنيه، وتلك المشروعات هى مبنى كلية طب الأسنان وإمتداده، ومبنى كلية الهندسة والورش ومبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي .

وفى قطاع التعليم الأزهري : تم إنشاء 82 معهد بتكلفة 184 مليون جنيه.

وفى قطاع التموين : تم تنفيذ 47 مشروع بتكلفة 230 مليون جنيه تم الإنتهاء من 45 مشروع منها بتكلفة 228 مليون جنيه وجاري العمل بمشروعين بتكلفة 2 مليون جنيه.

وفى قطاع التضامن الإجتماعي : تم تنفيذ 6 مشروعات أستفاد منها 500ألف مواطن بقيمة 2 مليار جنيه.

وفى قطاع القوى العاملة : تم تنفيذ 13مشروع وبرنامج بتكلفة إجمالية 46 مليون جنيه

بالنسبة للمناطق الصناعية : تم تنفيذ 330 مشروع بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون على مساحة 498.3 فدان من إجمالي 890 قطعة منهم ٤٧٣ مخصصة وبتكلفة ترفيق 115.5 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 71 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة المقامع على 346 فدان بإجمالي 495 قطعة منهم 130 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 89.2 مليون جنيه .

وفى قطاع الشباب والرياضة : ويضم 273 مشروع بتكلفة إجمالية 232.5 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من 158 مشروع بتكلفة 80 مليون جنية وجاري العمل بـ 115 مشروع بتكلفة إجمالية 152.5 مليون جنيه لخدمة 1.7 مليون مواطن من شباب وأبناء المحافظة .

وشهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية إقامة المجمع السكني الحرفي بفرهاش : مقام على مساحة 14 فدان بـ 386 وحدة سكنية و209 ورشة صناعية و28 وحدة إدارية و178 محال و8 مباني بنسبة تنفيذ 100٪ وبتكلفة إجمالية 271 مليون جنيه .

وكذلك انشاء المجمع الصناعي للنسيج بحوش عيسى : بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، تبلغ تكلفة الإنشاء 1.37 مليار جنيه وتكلفة الترفيق 14 مليون جنيه والمقام على مساحة 15 فدان ويضم 3 مناطق خدمية و4 مناطق إدارية و864 ورشة ويوفر 9 آلاف فرصة عمل مباشرة بنسبة تنفيذ 99 ٪ .

كما شهدت المحافظة تطوير مدينة رشيد : يضم 1 مشروع بتكلفة إجمالية 254.5 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 11 مشروع بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه وجاري العمل بـ 10 مشروعات بتكلفة إجمالية 106.5 مليون جنيه.

وكذلك انشاء مدينة رشيد الجديدة : صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، مقسمة إلى 3 مساحات" 443 فدان المثلث الذهبي - 2000 فدان - 742 فدان" وبوجهة شاطئية بطول 10 كم .

وانشاء مشروع ميناء الصيد برشيد : تم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه على مساحة 48 ألف مربع .

ويمثل القضاء على العشوائيات أولوية كبرى للحفاظ على صحة وكرامة الإنسان المصري بالإسراع ببناء سكن آدمي يليق بالإنسان، ويحفظ كرامته.

وشهدت منطقة الكسارة برشيد إنشاء 5 عمارات بـ 117 وحدة سكنية و9 محال تجارية بتكلفة إجمالية 21مليون جنيه.

وكذلك اقامة مشروع بشاير الخير 4 برشيد الجديدة : المقام على مساحة 42 فدان بواقع 4629 وحدة سكنية و66 عمارة ويضم المشروع " مسجد بمساحة 770 م2 - مدرسة مكونة من 33 فصل - مستشفى بطاقة 150 سرير - محال تجارية بمساحة 900م2 - مراكز حرفية بمساحة 750 م2 " .

وخلال الفترة الماضية تم انشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية M D F بمركز إدكو على مساحة إجمالية 484 ألف م2 بتكلفة 404 مليار جنيه.

و جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع بمركز ادكو : وتضم ميناء على مساحة 80 ألف م2 بتكلفة 34.5 مليون جنيه ورصيف سعتة 400 مركب/ يوم بطول 390 متر طولي .

وبالنسبة لملف تقنين أملاك الدولة : بلغت عدد طلبات التقنين 23308 طلب وطلبات الفحص والمعاينة 21228 طلب وعدد العقود المحررة 1031 عقد كما بلغت القيمة المحصلة للعقود 1.75 مليار جنيه.

و تم تنفيذ 6 مشروعات ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، كما تم تقديم خدمات جماهيرية تمثلت في 19 ألف مستفيد بتكلفة 6.75 مليون جنيه من منفذ صرف الدواء بالمحافظة - حل 16 ألف شكوى بخدمة التواصل الإجتماعي - 17 ألف شكوى بوابة الشكاوي الحكومية - 1.5 ألف شكوى مبادرة صوتك مسموع - 550 ألف طلب مراكز خدمة المواطنين" .

وبالنسبة للمشاركات الإجتماعية بلغت قيمتها 1.85 مليار جنيه تمثلت فى" 38 مليون جنيه تبرعات أراضي - 4.3 مليون جنية صرف صحي - 9.7 مليون جنيه دعم دولي - مليون جنيه منظومة النظافة - 166مليون جنية قطاعات أخرى - 2 مليون جنيه تطوير ميادين - 932 مليون جنية تربية وتعليم - 219 مليون جنيه تضامن إجتماعي - 153 مليون جنيه وحدات محلية - 13 مليون جنيه "حياة كريمة" - 312 مليون جنية قطاع الصحة" .

وبالنسبة لمبادرة حياة كريمة : تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ 8 قرى توجد بـ 3 مراكز، تم خلالها تنفيذ 95 مشروع بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100٪ .

وضمن المبادرة لتطوير الريف المصري جاري العمل بـ 6 مراكز تضم 3966 قرية " 42 وحدة قروية - 236 عمودية - 3688 تابع " تخدم 3. 5 مليون نسمة بتكلفة 44.17 مليار جنيه لتنفيذ 8021 مشروع بإجمالي 15 قطاع خدمي .

ومن اهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع الرمال السوداء بمحافظة البحيرة : حيث أستهدفت شركة الرمال السوداء 20 كيلو متر من سواحل رشيد حتى سواحل إدكو لإستخراج ركائز المعادن من الرمال السوداء لإستخدامها في الصناعات الرقيقة مثل "المونازيت - الذهب - الزيركون - الروتيل - الفوسفات" .

وبالنسبة لمشروعات قطاع الاوقاف : شملت انشاء 302 مسجد بتكلفة 353 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 298 مسجد بتكلفة 442 مليون جنية وجاري العمل بـ 4 مساجد بتكلفة 11 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروع مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة : تم تنفيذ كافة الأعمال بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه عبارة عن " 24 كم بتكلفة 44 مليون - 18 كم إنارة 26.2مليون جنيه - 16 كم تشجير 3.6 مليون جنيه - لوحات إرشادية 2.2 مليون جنيه" .

وتم اقامة المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور : والمقامه على مساحة 96 فدان بإجمالي إستثمارات 11 مليار جنيه.

وفى قطاع الثقافة : تم تنفيذ 5 مشاريع بتكلفة 134مليون جنيه تم الإنتهاء من 4 مشاريع بتكلفة 109 مليون جنيه "قصر ثقافة دمنهور - قصر ثقافة وادي النطرون - المركز الثقافي بكوم الحاصل بالدلنجات - مكتبة كفر الدوار العامة" وجاري العمل بمشروع قصر ثقافة أبو المطامير بتكلفة 25 مليون جنيه.

وفى قطاع النظافة ومجابهة الأزمات : شهدت منظومة النظافة بمحافظة البحيرة ومجابهة الأزمات والسيول، تقدماً ملحوظاً، حيث تم تزويد جميع المراكز بكافة إحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات بتكلفة إجمالية 333 مليون جنيه.

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (1)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (13)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (14)

نجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (15)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (16)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (17)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (18)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (19)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (20)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (21)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (22)

إنجاز 7سنوات.. تنفيذ 4421 مشروع بتكلفة 78.7 مليار جنيه بالبحيرة (23)