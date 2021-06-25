/637279/لاعب-الترجي-عازمون-على-الفوز-وجاهزون-لخطف-التأهل-من-الأهلي

أكد محمد علي بن رمضان لاعب نادي الترجي التونسي على قوة المباراة أمام الأهلي وانهم عاقدون العزم على ردة فعل قوية للعودة للتأهل من القاهرة.

وقال محمد بن رمضان: " عاقدون العزم على القيام بردة فعل قوية أمام الأهلي في القاهرة من أجل تحقيق نتيجة قوية للعودة بالتأهل".

تصريحات قائد الترجي التونسي

وتابع:"ندرك جيدًا أن المباراة ستكون صعبة ونعرف ما ينتظرنا هنا في القاهرة من صعوبات لذلك نحرص علي استغلال كل الوسائل المتاحة.

وواصل:" نعلم أن المباراة لن تكون سهلة لذلك سنحرص على أن نقدم كل ما لدينا فوق الميدان لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى تونس ببطاقة التأهل ، وبإذن الله لن نخذل جماهيرنا ونعدهم بتحقيق ما ينتظروه منا".

وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي والترجي التونسي في تمام التاسعة من مساء غد السبت علي ملعب السلام ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا واعلنت قناة مفتوحة نقل المباراة.

موعد مباراة الأهلي والترجي

واعلنت قناة أون تايم سبورت عبر التردد د الارضي بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فضلا عن نقلها عبر bien sport hd4 بتعليق عربي وهي القناة الناقلة بشكل حصري للأحداث والمباريات الكروية في القارة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف