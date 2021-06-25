لعلاجه على نفقة الدولة.. نقل رضا إبراهيم مريض السمنة المفرطة إلى القاهرة (فيديو)

نقلت سيارة إسعاف المواطن رضا إبراهيم المقيم بقرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعلاجه من السمنة المفرطة ومرض الفيل على نفقة الدولة.

وقام الدكتور مجدى عوض رئيس مرفق إسعاف الغربية، بالإشراف على عملية نقل المريض للقاهرة بسيارة إسعاف مجهزة لبدء رحلة العلاج، وسط حالة من الفرحة بين أهليته وجيرانه بسرعة استجابة وزيرة الصحة لشكواه وعلاجه على نفقة الدولة.

قد نشر مأساة المواطن رضا محمد إبراهيم، ابن قرية كفور بلشاى، التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، والذى يعانى من مرض الفيل والسمنة المفرطة حيث يتخطى وزنه 300 كيلو ولا يقدر على الحركة.

وقال رضا لـ"اليوم السابع"، أنه كان يعمل سائق توك توك لتوفير احتياجات الأسرة ولديه 3 أطفال، ومنذ فترة أصيب بغيبوبة سكر وتورم شديد فى قدمه اليمنى وتوجه للأطباء وأكدوا له أنه مريض بمرض الفيل.

وأشار رضا، إلى وزنه تزايد بصورة كبيرة وأصبح عاجزا عن العمل والحركة ولا يستطيع أن يخرج من منزله أو إستقلال المواصلات،. مضيفا أن زوجته هى من تعمل للإنفاق على الأسرة، وأن وزنه تخطى الــ 300 كيلو، مطالبا بتدخل المسئولين بوزارة الصحة لعلاجه وإنقاذ حياته حتى يستطيع العمل مرة أخرى ويوفر احتياجات أسرته ومتطلبات الحياة المعيشية.