تفاصيل الصراع القضائى بين مجدى عبد الغنى وأقاربه بسبب الميراث في 6 معلومات

بعد صدور حكم من محكمة جنح الدقى بحبس كابتن مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، ترصد " دوت الخليج " أبرز المعلومات عن القضية وباقى قضايا الميراث بين كابتن مجدى عبد الغنى وأقاربه.

1-الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى هو حكم أول درجة ويحق للكابتن مجدى عبد الغنى الاستئناف عليه.

2-حكم محكمة الاستئناف يكون نهائيا وباتا، ويحق لمحكمة الاستئناف تأييد أو تخفيف أو إلغاء الحكم، ولا يجوز تغليظه.

3-هناك عدة قضايا أخرى متداولة بين كابتن مجدى عبد الغنى وبين أقاربه بسبب خلافات الميراث.

4-بعض القضايا صدر فيها أحكام نهائية بالغرامة، وبعضها الأخر ما زال متداولا أمام ساحة القضاء.

5-القضية الصادر فيها الحكم مؤخرًا تحمل رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقى.

6-القضية الأخيرة مرفوعة من جانب ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد كابتن مجدى عبد الغنى.

كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.