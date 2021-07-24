بالبنط العريض .. ما سر الصدف المدبرة فى الصحافة الأجنبية ؟

جدة - نرمين السيد - يكشف الإعلامى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة اليوم، من برنامج "بالبنط العريض"، موضوع "الصدف المدبرة" و"توارد الخواطر المتعمد" والمقالات الموحدة التى ينشرها بعض من يسمون أنفسهم بالنشطاء فى بعض الصحف والمجلات الأجنبية.





ويكشف معد ومقدم البرنامج الإعلامى الدكتور حسام فاروق سر المقال التحريضى المكرر الذى نشره كل من الناشط و الدبلوماسى الأمريكى السابق تشارلز دن فى مجلة فورين بوليسى الأمريكية الأسبوع الماضى وسبقته قبل أيام بنشر نفس المقال فى مجلة فورين أفيرز الأمريكية سارة ليا ويتسن الناشطة فى مجال حقوق الإنسان الرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فى منظمة هيومن رايتس ووتش والمدير التنفيذى الحالى لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربى ومقرها نيويورك.

كما تكشف الحلقة سر التطابق الكلى بين المقالين وأسباب نشرهما فى توقيت واحد، كما تفند بالأدلة و البراهين جميع المعلومات المغلوطة الواردة فى المقالين والتى تعتمد على مصادر إخوانية فى محاولة لتشويه الواقع ونقل صورة مغلوطة عن مصر للرأى العام العالمى، ومن جانب آخر تواصل تحريضها للإدارة الأمريكية ضد مصر والحديث المتكرر دائما عن المساعدات الامريكية وربطها بالملف الغلوط حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

كما تعرض الحلقة نماذج من متشابهات سابقة للكاتبين وللمجلتين، ولماذا تتبعان نهجا معاديا للدولة المصرية بعد 3 يوليو 2013.

"بالبنط العريض" يعرض السبت من كل أسبوع على القناة الفضائية المصرية فى الثالثة والنصف عصرا على الهواء مباشرة بتوقيت القاهرة، إخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.