الأوقاف تعلن توزيع 14 طن لحوم أضاحى اليوم فى هذه المحافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن التوزيع سيكون فى محافظات "المنوفية- الإسكندرية- بنى سويف- الفيوم"، بواقع 4 أطنان لمحافظات "المنوفية- الإسكندرية – بنى سويف"، و2 طن لمحافظة الفيوم، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت، أن بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 26 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.