للعام الثاني على التوالي شلالات نياجرا الكندية تتزين بألوان العلم المصري بمناسبة...

للعام الثاني على التوالي، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصري مساء يوم الجمعة ٢٣ يوليو الجاري بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.
هذا، وقد شارك العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا في هذا الحدث الفريد، حيث وجهت السفارة في كندا الدعوة لهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، مع التقاط صور تذكارية وإرسالها الي السفارة المصرية لنشرها علي صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن السفارة المصرية في كندا نظمت على مدار شهر يوليو العديد من الفعاليات الافتراضية والفعلية للاحتفال بكل من العيد القومى المصرى وشهر التراث المصري الذي يتم إحياؤه فى شهر يوليو من كل عام بكندا.
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