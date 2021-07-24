النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بطرق القاهرة والجيزة وسط تواجد أمنى

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة خلال الذروة الأولى من صباح اليوم السبت، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب الكثافات مرورية، وإزالة المعوقات المرورية.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق. كما انسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد. وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح. وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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