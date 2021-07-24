/641770/بـ-15-مليون-مشاهدة-تامر-حسني-يواصل-تحقيق-نجاحات-ساحقة-بأغنية-صعبة

يواصل الفنان تامر حسني تألقه من خلال أغنيته الجديدة «صعبة» التي حققت نجاح فاق التوقع اذ حصدت على نسب مشاهدات مهولة خلال وقت قصير لم يتخطى الثلاث أيام ويعد نجاح أغنية «صعبة» فريد من نوعه حيث لم يحقق أي عمل غنائي هذا النجاح من قبل.

دوت الخليج يرصد تألق تامر حسني بأغنية «صعبة»

تصدرت أغنية «صعبة» تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في المحتوى الرائج للموسيقى بعدما كانت تحتل التريند الخامس، كما تخطت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة كل هذا في ثلاث أيام فقط من طرح العمل، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي وإخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقة حسام حسني.

كلمات أغنية صعبة

وتقول كلمات أغنية صعبة: “انتي صعبه في حضنك الغرام معدتش يوصفه كلام ويسكت اللسان قدام جمالك..ولو تنام عنيه تسيطري في نومي عليا انتي صعبة..نار في قلبي نار بعدك انتحار يطلع النهار مع ابتسامتك..حبك احتلال انساكي شئ محال عايز اعيش واموت اسير حلاوتك..صعبه صعبه انتي صعبه لا بجد مش مداعبه انتي واخدة قلبي لعيه..جامدة جامدة في الجمال والحسن جامدة بس عاملة غامضه لمضه لا مينفعش الكلام جده”.

تامر حسني يتألق في حفل بالعالمين الجديدة

أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا، في مدينة العلمين الجديدة في ثانى أيام عيد الأضحى، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير محبيه، وقدم خلاله باقة متميزة من الأغانى بعد دخوله على المسرح بشكل مختلف، حيث تم تصميم المسرح بشكل مختلف بحيث يرتفع الجزء الذى يقف عليه تامر حسنى عن باقى أجزاء المسرح.

تامر حسني يشاهد نجاحا فيلمه مش أنا

ويعرض للفنان تامر حسني الان فيلم «مش أنا» الذي تدور أحداثه حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

فيلم «مش أنا» يسجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بالسعودية

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه، وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذكر.